Chinesischer Botschafter hofft angesichts Südkoreas Beteiligung an IPEF auf Worthalten

Photo : YONHAP News

Der chinesische Botschafter in Südkorea hat angesichts dessen Beteiligung an der US-Wirtschaftsinitiative Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) die Hoffnung geäußert, dass das Land seine damit verbundene Zusage einhalten wird.Laut der chinesischen Zeitung „Global Times“ sagte Botschafter Xing Haiming bei einer Veranstaltung am Donnerstag in Seoul, er hoffe, dass Südkorea sein Wort, das IPEF gemäß den Prinzipien der Offenheit, Transparenz und Inklusivität voranzutreiben, halten werde.Entsprechendes sagte Xing angesichts der Meinung, dass China auf Südkoreas Beteiligung an dem Wirtschaftlichen Rahmenwerk für den Indopazifik überreagiere. Die USA hätten plötzlich einen regionalen Wirtschaftsrahmen unter Ausschluss Chinas in die Wege geleitet, die wahre Absicht sei klar, hieß es.Es gebe zwar die Besorgnis über potenzielle außenpolitische Veränderungen nach einem Führungswechsel in Südkorea. Er glaube jedoch, dass die südkoreanische Seite China auf halbem Weg treffen und gemeinsam die bilateralen Beziehungen auf eine neue Stufe bringen werde, sagte der Diplomat weiter.Die Wirtschafts- und Handelskooperation stelle einen Ballast und gleichzeitig eine Energiequelle für die bilateralen Beziehungen dar. China hoffe, zusammen mit Südkorea eine gemeinsame Produktionskette aufrechtzuerhalten, verschiedene Plattformen zu nutzen und Chancen auf dem großen Markt China zu teilen, betonte Xing.