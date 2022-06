Trägerrakete Nuri wird wieder zur Startrampe gebracht

Photo : YONHAP News

Die erste vollständig in Südkorea hergestellte Trägerrakete Nuri wird für den Start erneut zum Startplatz gebracht.Letzte Woche wurde die Trägerrakete nach einer Verschiebung wegen starken Windes am 15. Juni an die Startrampe gebracht und aufgerichtet. Weil am Füllstandsensor des Behälters für Oxidationsmittel der ersten Stufe ein ungewöhnliches Signal festgestellt wurde, musste Nuri jedoch wieder zur Montagehalle transportiert werden, um von Forschern untersucht zu werden.Am 17. Juni teilten das Wissenschaftsministerium und das Koreanische Raumfahrtforschungsinstitut (KARI) mit, dass die notwendigen Verbesserungen an der Trägerrakete vorgenommen worden seien. Der zweite Abschuss werde am 21. Juni erfolgen.Das Ministerium teilte aber auch mit, dass je nach der Wetterlage der Starttermin geändert werden könne. Der Flugprüfungsausschuss bestätigte jedoch am Sonntagabend, dass kein Problem vorliege.Nuri wird am Montagvormittag von der Montagehalle zur Startrampe gebracht und aufgerichtet. Bis zum Abend sollen abschließende Vorbereitungen erfolgen.Sollte alles reibungslos verlaufen, wird das Wissenschaftsministerium am Dienstag den exakten Starttermin festlegen.