Yoon ordnet wegen Affenpocken schärfere Kontrollen bei Einreisenden an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angesichts der gemeldeten ersten Verdachtsfälle von Affenpocken in Südkorea angeordnet, Kontrollen bei den Einreisenden zu verschärfen.Präsident Yoon habe die Seuchenkontrollbehörden angewiesen, Kontrollen bei den Einreisenden aus dem Ausland an den Flughäfen zu verschärfen und die Situation möglicher weiterer Ausbrüche genau zu überwachen, teilte ein Beamter des Präsidialamtes am Mittwoch mit.Yoon habe auch gefordert, gründliche Vorbereitungen zu treffen, damit die vorhandenen Impfstoffe und Medikamente nötigenfalls zügig an medizinische Einrichtungen verteilt werden könnten. Er habe auch gefordert, die Beschaffung des Impfstoffs der dritten Generation und antiviraler Medikamente zügig abzuschließen, hieß es.Die Seuchenkontrollbehörde KDCA hatte zuvor mitgeteilt, dass zwei Verdachtsfälle von Affenpocken, ein Südkoreaner und ein Ausländer, gemeldet worden seien. Beide seien aus dem Ausland eingereist.