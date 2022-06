Yoon übt erneut Kritik an Vorgängerregierung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat mit harschen Worten das Streben der Vorgängerregierung von Präsident Moon Jae-in nach dem Atomausstieg kritisiert.Beim Besuch eines Betriebs in der AKW-Branche stellte Yoon einen zügigen Bau der Reaktoren Shin-Hanul Nummer 3 und 4 und finanzielle Hilfen in Aussicht.Dabei kritisierte er die Entscheidung für den Atomausstieg. Hätte man in den letzten fünf Jahren nichts Dummes getan und stattdessen das Ökosystem der Atomkraftwerke noch stabiler aufgebaut, gäbe es nun keinen Konkurrenten, sagte er.In letzter Zeit gab es mehrere Äußerungen und Entscheidungen, die offenbar gegen die frühere Moon Jae-in-Regierung zielen.In Bezug auf einen Fischereibeamten, der im Jahr 2020 im Westmeer von nordkoreanischen Soldaten erschossen worden war, wurde die Schlussfolgerung der Vorgängerregierung umgedreht. Bei der Forderung nach der Reform öffentlicher Institutionen prangerte Yoon Nachlässigkeit in den letzten fünf Jahren an.Ein Beamter des Präsidialamtes verteidigte in einem Telefonat mit KBS Yoons Verhalten als Vorgehen im Zuge einer Normalisierung der Regierungsarbeit. Die aktuelle Zustimmungsrate stehe damit nicht im Zusammenhang, betonte er.Jedoch warf die Minjoo-Partei Koreas dem Regierungslager vor, sich inmitten der schwierigen Wirtschaftssituation nur einer Vergeltungspolitik und politischem Streit hinzugeben.Fraktionschef Park Hong-keun kritisierte, dass das Regierungslager über die Vergeltungspolitik hinaus nur politische Themen in den Vordergrund stelle, die einen politischen Streit entfachen könnten, um damit die ungünstige Lage zu bewältigen.