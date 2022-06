Nationales Institut konserviert geborgene Gegenstände von Kriegsgefallenen

Photo : YONHAP News

Das Nationale Forschungsinstitut für kulturelles Erbe wird in der demilitarisierten Zone (DMZ) geborgene Gegenstände von im Koreakrieg Gefallenen konservieren.Wie das Institut mitteilte, handele es sich um 368 Gegenstände, die in der DMZ in Cheorwon entdeckt wurden, darunter Gewehre, Stahlhelme und Feldflaschen.Der überwiegende Teil wurde im Zuge der Suche nach und Bergung von Gebeinen von Kriegsgefallenen in der Umgebung des Hügels Baengma gefunden. Die Suche hatte das Verteidigungsministerium seit September letzten Jahres durchgeführt. Alle anderen Fundstücke stammen aus der Umgebung des Hügels Hwasalmeori.Das Forschungsinstitut hat seit 2020 die Konservierung von Gegenständen, die einst Gefallenen des Koreakriegs gehörten, unterstützt. Bisher wurden 962 Artikel, die nahe dem Hügel Hwasalmeori gefunden wurden, fachgerecht aufbewahrt.