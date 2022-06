Südkorea ändert koreanische Bezeichnung für Türkei nach internationalem Namenswechsel

Photo : YONHAP News

Angesichts des internationalen Namenswechsels der Türkei in „Türkiye“ hat Südkorea mit Wirkung ab heute die koreanische Bezeichnung für das Land geändert.Das Außenministerium riet am Freitagvormittag in einem offiziellen Dokument an die Ministerien dazu, die Türkei „튀르키예“ zu nennen, entsprechend der Aussprache der neuen internationalen Bezeichnung auf Koreanisch.Das Nationale Institut für Koreanische Sprache hatte am 17. Juni beschlossen, den türkischen Landesnamen „Türkiye“ auf Koreanisch als „튀르키예“ zu schreiben, und dem Außenministerium die Entscheidung mitgeteilt.Die Türkei hatte sich im vergangenen Dezemeber entschieden, auf die englische Bezeichnung „Turkey“ zu verzichten. Denn das Wort „turkey“ bedeutet auch „Truthahn“ und kann zudem „Feigling“ bedeuten.„Türkiye“ bedeutet „Land der Türken“.