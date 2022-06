Präsident Yoon spricht mit australischem Premier über Zusammenarbeit und geteilte Werte

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den australischen Premierminister Anthony Albanese am Dienstag in Madrid zu einem Gespräch getroffen.Zentrale Themen seien die bilaterale Zusammenarbeit und geteilte Werte wie Demokratie gewesen, berichtete das südkoreanische Präsidialamt am Mittwoch.Unter anderem sei es um die Zusammenarbeit im Energiebereich und bei der Bekämpfung des Klimawandels gegangen. Yoon habe die Hoffnung geäußert, dass südkoreanische Unternehmen in Australiens Markt für Grünen Wasserstoff einsteigen zu können.Auch über Nordkoreas Atomwaffenprogramm sprachen beide. Albanese bekräftigte, dass sein Land für die Denuklearisierung des Nordens und Friedenspolitik auf der koreanischen Halbinsel aktiv kooperieren wolle. Gleichzeitig wolle Canberra Pjöngjang mit scharfen Sanktionen belegen.Yoon habe außerdem um Australiens Unterstützung für die Bewerbung Busans für die Weltausstellung 2030 gebeten. Albanese habe geantwortet, dies angemessen berücksichtigen zu wollen.Yoon war am Montag in Madrid eingetroffen und hält sich insgesamt fünf Tage lang dort auf.Am Mittwoch und Donnerstag wird er am Nato-Gipfel teilnehmen. Südkorea und Australien sind zwar nicht Mitglied in dem Militärbündnis, wurden aber gemeinsam mit Japan und Neuseeland als asiatisch-pazifische Partner eingeladen.