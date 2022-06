Nordkorea kritisiert gegen nordkoreanische Raketen gerichtete geplante Übung Südkoreas, der USA und Japans

Photo : KBS News

Nordkorea hat eine für Anfang August vorgesehene gemeinsame Übung Südkoreas, der USA und Japan zur Detektion und Verfolgung nordkoreanischer Raketen kritisiert.Dies habe nur die zerstörerische Folge, dass man sich ein eigenes Grab schaufele, hieß es in einem Beitrag von Ri Ji-song, einem Forscher der Gesellschaft für internationale politische Studien, den die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch veröffentlichte.Erwähnt wurden darin die Übung „Pacific Dragon“ zur Detektion und Verfolgung ballistischer Raketen, die Südkorea, die USA und Japan auf Hawaii abhalten werden, sowie eine weitere Übung zur Raketenwarnung. Die USA arbeiteten noch offener und wahnsinniger daran, Japan und Südkorea militärisch in die Hand zu nehmen, kritisierte Ri.An der Übung Pacific Dragon, die am Rande des multinationalen Militärmanövers Rim of the Pacific, RIMPAC, stattfinden wird, nimmt auch Australien teil.