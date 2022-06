Innerkoreanisches Nordkorea kritisiert Südkoreas Teilnahme am NATO-Gipfel

Nordkorea hat die Teilnahme des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol am NATO-Gipfel kritisiert.



Südkorea werde unter unheilbaren langfristigen Spätfolgen der Sicherheitssorgen leiden, betonte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch in einem Bericht mit der Überschrift „Asienpazifik ist nicht der Nordatlantik“.



Mit Verweis auf die erste Teilnahme der südkoreanischen und japanischen Regierungschefs an einem NATO-Gipfel warnte die Nachrichtenagentur, Südkoreas Behörden würden nun eine sehr schmerzhafte schwere Sicherheitskrise erleben, weil sie die schwarze Hand der NATO, eine Quelle von Katastrophen fassten.



KCNA betonte, die von den USA angeführte NATO habe die böse Absicht, ein pazifisches Netz zu bilden, um China in Schach zu halten sowie zu isolieren.