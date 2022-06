Südkorea, USA und Japan einigen sich auf engere Zusammenarbeit bei Reaktion auf nordkoreanische Bedrohung

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben sich auf eine engere Zusammenarbeit bei der Reaktion auf Bedrohungen durch Nordkorea geeinigt.In Madrid kamen am Mittwoch Präsident Yoon Suk Yeol, sein US-Amtskollege Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida am Rande des Nato-Gipfels zu einem trilateralen Gespräch zusammen.Es war das erste Gespräch in diesem Format seit vier Jahren und neun Monaten. Präsident Yoon sagte im Rahmen seiner einführenden Bemerkungen, dass die Zusammenarbeit der drei Länder angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen und einer wachsenden Instabilität in der Welt immer wichtiger werde.Auch brachte er die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Dreierkooperation zu einer zentralen Achse für Frieden und Stabilität in der Welt entwickelt werde.US-Präsident Biden unterstrich ebenfalls die Wichtigkeit der trilateralen Zusammenarbeit. Sie sei entscheidend für das Erreichen gemeinsamer Ziele, darunter die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Nach Bidens Worten werde viel Zusammenarbeit gebraucht, um Nordkorea angesichts anhaltender Provokationen und Starts ballistischer Raketen abzuschrecken.Auch der japanische Regierungschef sieht die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit den USA und Südkorea. Er sprach außerdem die Möglichkeit an, dass Nordkorea zusätzliche Provokationen verüben könnte.Im Anschluss an den Gipfel teilte das Präsidialamt in Seoul mit, dass Fortschritte beim nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramm nicht nur als Bedrohung für die koreanische Halbinsel, sondern für die Region und die gesamte Welt bewertet worden seien.Die drei Länder hätten sich auf enge Konsultationen darüber verständigt, wie die erweiterte Abschreckung der USA für die Verbündeten verstärkt werden kann. Auch solle als Reaktion auf die Bedrohung durch Nordkoreas Kernwaffen und Raketen über eine Hochstufung der trilateralen Sicherheitszusammenarbeit diskutiert werden.