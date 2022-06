Hongkong für Ausländer die teuerste Stadt – Seoul an 14. Stelle

Photo : YONHAP News

Hongkong ist für Ausländer die teuerste Stadt der Welt zum Leben.Das globale Beratungsunternehmen Mercer gab am Mittwoch das Ergebnis seiner Umfrage zu den Lebensunterhaltungskosten 2022 bekannt.In dem Ranking der teuersten Städte für Expats kletterte Hongkong gegenüber dem Vorjahr um einen Rang auf Platz eins unter etwa 400 Städten der Welt.Seoul fiel um drei Ränge auf Platz 14 zurück.Auf den Plätzen zwei bis fünf landeten die Schweizer Städte Zürich, Genf, Basel und Bern.Tel Aviv ist die sechstteuerste Stadt, New York die siebtteuerste. Dahinter folgten die asiatischen Städte Singapur, Tokio und Peking.Mercer begründete die hohe Platzierung mehrerer asiatischer Städte mit der Inflation und Währungsaufwertung.Städte in Südkorea und Japan belegten jedoch im Allgemeinen aufgrund der Abwertung der Landeswährungen niedrigere Plätze als letztes Jahr.