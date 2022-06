Politik Staatspräsident Yoon führt bilaterales Gespräch mit tschechischem Ministerpräsidenten

Staatspräsident Yoon Seol Yeol ist mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen.



Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, beim Gespräch habe Yoon bewertet, dass Südkorea und die Tschechische Republik ihre strategische Partnerschaft in den Bereichen Atomkraftwerke, elektrische Autos sowie erneuerbare Energien verstärkten.



Yoon habe um Interesse und Unterstützung der Regierung in Prag gebeten, so dass mehr südkoreanische Unternehmen sich an Akw-Projekten in der Tschechischen Republik beteiligen könnten.



Darüber hinaus habe das südkoreanische Staatsoberhaupt um die Unterstützung Tschechiens gebeten, damit die südkoreanische Stadt Busan die Weltexpo 2030 austragen könne, hieß es weiter.