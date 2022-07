Weiter große Hitze in Korea

Photo : YONHAP News

In Südkorea herrscht am Montag weiter eine große Hitzewelle, die am Wochenende einsetzte.In weiteren Regionen wurden Hitzewarnungen ausgegeben, darunter Daejeon und der Nordosten der Hauptstadt Seoul.Es wurde vorhergesagt, dass das Quecksilber in Seoul und Daegu am Montag bis auf 35 Grad klettern soll und in Daejeon auf 34 Grad.Infolge der anhaltenden Hitze stieg die Zahl der Hitzepatienten stark. Bis zum 2. Juli wurden 355 Hitzepatienten gemeldet, die Zahl ist verglichen mit dem Vorjahreszeitraum mehr als doppelt so hoch.Aufgrund des warmen und feuchten Südostwindes soll es an der Südküste des Landes bis zum frühen Dienstagmorgen regnen, auf der südlichen Insel Jeju bis Dienstagnachmittag.Der Taifun Aere ist mittlerweile in Richtung Japan abgedreht. Südkorea wird demnach nicht unter dem direkten Einfluss des Taifuns stehen. Jedoch werden vor Jeju und an der Südküste des Landes hohe Wellen erwartet, die Menschen wurden daher in Küstennähe zu besonderer Vorsicht aufgerufen.