Erstes Treffen zwischen Unternehmerverbänden Koreas und Japans seit drei Jahren

Photo : YONHAP News

Führende Unternehmerverbände Südkoreas und Japans haben ihre bilaterale Tagung nach einer Corona-bedingten Pause erstmals seit drei Jahren wieder aufgenommen.Die Federation of Korean Industries (FKI) und die Japan Business Federation, Keidanren, hielten am Montag in Seoul das 29. Treffen koreanischer und japanischer Unternehmer ab.Die koreanischen Teilnehmer baten um Japans Unterstützung für Südkoreas Beitritt zum multilateralen Freihandelsabkommen CPTPP (umfassendes und progressives Abkommen für die transpazifische Partnerschaft).Der FKI zufolge wurde bei dem Treffen auch vorgeschlagen, einen Wirtschaftsgipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan ins Leben zu rufen und regelmäßig Sitzungen abzuhalten, um die trilaterale Kooperation im Wirtschaftsbereich zu verstärken.Beide Seiten nahmen auch eine gemeinsame Erkläung an, in der vereinbart wurde, dass sich die Wirtschaftskreise Südkoreas und Japans mit FKI und Keidanren im Zentrum für die Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Staaten einsetzen würden.Darin wurde auch vereinbart, den Geist der Gemeinsamen Erklärung Südkoreas und Japans aus dem Jahr 1998 zu respektieren und zukunftsorientierte Beziehungen aufzubauen.