Greenpeace veröffentlicht Untersuchungsergebnisse zu möglichem Abgasbetrug bei Hyundai und Kia

Die Umweltorganisation Greenpeace hat Untersuchungsergebnisse zu den Abgaswerten von Dieselfahrzeugen der südkoreanischen Hersteller Hyundai und Kia veröffentlicht.Demnach würden mehrere Modelle die vorgeschriebenen Abgaswerte übersteigen.Deutsche Behörden hatten letzte Woche wegen des Verdachts auf einen Abgasbetrug Büros der Autohersteller in Frankfurt und Luxemburg durchsucht.Die Umweltorganisation teilte am Montag in einer Presseerklärung mit, dass sie Untersuchungsergebnisse erhalten habe, nach denen zehn Modelle der beiden Hersteller die zulässigen Grenzwerte überstiegen hätten. Die Untersuchungen seien zwischen 2015 und 2018 durchgeführt worden.In einigen Fällen seien die Werte 11-fach höher gewesen als die erlaubten 80 Milligramm pro Kilometer.Die Organisation rief Hyundai und das Tochterunternehmen Kia dazu auf, Details der Untersuchung selbst bekannt zu machen. Auch sollten die Autobauer Informationen dazu veröffentlichen, ob illegale Abschalteinrichtungen auch in anderen Märkten verwendet wurden.Greenpeace warf den Unternehmen außerdem Greenwashing vor und forderte ein Ende von Praktiken, mit denen ungerechtfertigterweise mit einem umweltbewussten Image geworben werde. Zudem sollten die Hersteller die Verkäufe von Autos mit Verbrennungsmotor spätestens 2030 einstellen.