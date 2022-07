Südkorea will Anteil der Kernenergie an Stromerzeugung auf 30 Prozent erhöhen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat ihren Plan offiziell gemacht, den Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung bis 2030 auf bis 30 Prozent zu steigern.Der entsprechende energiepolitische Kurs der neuen Regierung wurde auf der Kabinettssitzung am Dienstag beraten und gebilligt.Die neue Regierung hatte erklärt, den von der Vorgängerregierung von Präsident Moon Jae-in angestrebten Ausstieg aus der Kernenergie aufzugeben. Nach dem Plan der Vorgängerregierung sollte der Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung bis 2030 auf 24 Prozent gesenkt werden, der letztes Jahr bei 27,4 Prozent lag.Die Regierung plant demnach, den Bau der Reaktoren Shin-Hanul Nummer 3 und 4 wieder aufzunehmen und die in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke weiter laufen zu lassen.Die Regierung teilte auch die Absicht mit, neue Energieprojekte anzuschieben. Sie will bis 2030 zehn Atomkraftwerke exportieren und 400 Milliarden Won (300 Millionen Dollar) für die Entwicklung eines kleinen modularen Reaktortyps (SMR) einsetzen.Die Regierung geht davon aus, dass im Falle der Umsetzung der neuen Energiepolitik dank der gestiegenen Anteile der Kernenergie und erneuerbarer Energien die Importabhängigkeit bei fossilen Brennstoffen von zurzeit über 80 Prozent bis 2030 in den 60-Prozent-Bereich sinken würde.