Beschäftigung von Verwandtem Yoons als Mitarbeiter im Präsidialamt bestätigt

Photo : YONHAP News

Laut einem KBS-Bericht hat bestätigt werden können, dass ein Verwandter von Präsident Yoon Suk Yeol im Präsidialamt arbeitet.KBS fand bei Recherchen heraus, dass ein Cousin zweiten Grades des Präsidenten mütterlicherseits als Mitarbeiter in einem Büro des Präsidialamtes beschäftigt ist.Personen, die in Yoons Wahlkampflager gearbeitet hatten, sagten, dass die Person mit Nachnamen Choi für Yoon wie ein jüngerer Bruder sei. Er habe Yoons Privathaus jederzeit besuchen können, als dieser Kandidat gewesen sei, hieß es.Choi war für die Buchhaltung zuständig gewesen, als Yoon an den Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur der Partei Macht des Volks teilgenommen hatte. Choi war auch im präsidialen Übergangsteam tätig.