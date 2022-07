Seoul weist Tokios Protest gegen Szene mit Dokdo in Video bei Yoons Amtsantrittsfeier zurück

Photo : YONHAP News

Erst jetzt ist bekannt geworden, dass die japanische Regierung gegen ein bei der Amtsantrittsfeier von Präsident Yoon Suk Yeol im Mai gezeigtes Video protestiert hatte.Wie verlautete, habe Japan durch diplomatische Kanäle wie seine Botschaft in Südkorea sofort dagegen protestiert, dass in dem Video koreanische Kampfjets beim Überflug der Felseninseln Dokdo gezeigt worden seien.Dazu sagte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul heute, Dokdo sei historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Territorium. Jegliche ungerechtfertigte Behauptung Japans über Südkoreas territoriale Hoheit könne nicht akzeptiert werden.Die südkoreanische Regierung werde auf jede Provokation Japans in Bezug auf Dokdo entschlossen reagieren, betonte der Beamte.