Südkoreas erste Mondsonde gestartet

Photo : YONHAP News

Südkoreas erste Mondsonde ist am Freitagmorgen koreanischer Zeit gestartet worden.Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie sei Korea Pathfinder Lunar Orbiter oder Danuri um 8.08 Uhr koreanischer Zeit oder 19.08 Uhr Nordamerikanischer Ostküstenzeit vom Weltraumbahnhof Cape Caneveral im US-Bundesstaat Florida gestartet worden.Danuri wurde vom Koreanischen Raumfahrtforschungsinstitut (KARI) entwickelt und wird mit einer Falcon 9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX ins All befördert.Der Mondorbiter wurde etwa 40 Minuten nach dem Start in einer Höhe von 1.656 Kilometern von der Rakete getrennt. Zur ersten Kontaktaufnahme mit der Bodenstation soll es eine Stunde nach dem Start kommen.Das Wissenschaftsministerium will gegen 14 Uhr bekannt geben, ob Danuri seine geplante Flugbahn erreicht hat.Der Mondsatellit war am 7. Juli in Florida eingetroffen und seitdem verschiedenen Überprüfungen unterzogen worden. Am Donnerstagmorgen war Danuri zur Startrampe gebracht worden.Danuri wird auf dem Weg zum Mond eine energiesparende Flugbahn einschlagen, auch bekannt als "Ballistic Lunar Transfer". Hierbei werden die Anziehungskräfte von Erde und Mond sowie der Sonne ausgenutzt. Mit dieser Methode wird zwar weniger Energie benötigt, es dauert aber länger bis zum Zielort.Läuft nach dem Start alles nach Plan, wird Danuri am 16. Dezember eine Mondumlaufbahn erreichen und sich bis zum 31. Dezember auf einer Umlaufbahn in einer Höhe von 100 Kilometern einpendeln.