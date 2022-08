Pelosi: Besuch in Seoul diente als Bestätigung für enge Bindung beider Länder

Photo : YONHAP News

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat ihren Besuch in Südkorea als Bestätigung der engen Bindung beider Länder bezeichnet.Das teilte Pelosi in einer Erklärung mit, die im Anschluss an ihren zweitägigen Besuch in Südkorea veröffentlicht wurde,Die USA und Südkorea würden enge Beziehungen unterhalten, die für die Sicherheit gebildet und durch eine jahrzehntelange gute Freundschaft geschmiedet worden seien.Die Kongressdelegation sei nach Seoul gekommen, um die geschätzten Beziehungen sowie ein gemeinsames Engagement für Fortschritte bei Sicherheit und Stabilität, Wirtschaftswachstum und demokratischer Regierungsführung zu bekräftigen.Zu ihrem Telefonat mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol hieß es, dass sie ihm zusammen mit ihrer Delegation für die Gastfreundschaft des Landes gegenüber den 28.000 US-Soldaten und ihren Familien gedankt habe. Jedes Delegationsmitglied habe mit Präsident Yoon gesprochen und das laufende Engagement für die Entwicklung der indopazifischen Region bekräftigt.Zu ihrem Treffen mit dem Vorsitzenden der südkoreanischen Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, hieß es, dass beide ihr Bekenntnis zur US-amerikanisch-südkoreanischen Allianz bekräftigt hätten, um Verbesserungen bei der Sicherheit, Lieferketten und der Förderung von Handel und Investitionen zu erzielen.Auch auf ihren Besuch der Demilitarisierten Zone an der Grenze ging die Politikerin ein. Ihre Delegation habe den dortigen Soldaten im Namen des Kongresses für ihren Einsatz gedankt. Sie ständen dort als Wächter der Demokratie auf der koreanischen Halbinsel, habe man den Soldaten gesagt.