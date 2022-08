FBI: Nordkoreanische Hacker wollten Zugang zu US-Technologie für Covid-Impfstoffe erhalten

Photo : Getty Images Bank

Nach Angaben der US-Sicherheitsbehörde FBI haben sich nordkoreanische Hacker Zugang zu US-Technologie für die Herstellung von Covid-Impfstoffen verschaffen wollen.Das teilte FBI-Direktor Christopher Wray in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht für eine Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats mit.Ihm zufolge hätten Nordkorea, China und Russland Cyber-Operationen gestartet, mit denen US-amerikanische Covid-Impfstoffe und die entsprechende Forschung ins Visier genommen worden seien.Cyber-Kriminelle hätten im zurückliegenden Jahr Krankenhäuser, Gesundheitszentren und Bildungseinrichtungen anvisiert, um Daten zu klauen oder Erpressersoftware einzuschleusen. Dadurch sei es zu Störungen von Computernetzwerken und -systemen gekommen, wodurch das Leben von Patienten zunehmend in Gefahr geraten sei.Der FBI-Chef unterstrich die Notwendigkeit, bösartigen Cyberakteuren die Arbeit zu erschweren.Vor etwa einem Monat hatten mehrere US-Sicherheitsbehörden eine gemeinsame Warnung veröffentlicht, nach der nordkoreanische Hacker Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen in den USA mit Ransomware angreifen könnten.Die Angreifer würden hierfür seit Mai 2021 die Ransomware Maui einsetzen, hatte es geheißen.