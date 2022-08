Umfrage: Zustimmung für Präsident Yoon fällt auf Rekordtief von 24 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zur Arbeit von Präsident Yoon Suk Yeol ist laut einer neuesten Umfrage auf den tiefsten Stand seit dem Amtsantritt gefallen.Ein entsprechendes Umfrageergebnis veröffentlichte Gallup Korea am Freitag. Befragt wurden vom 2. bis 4. August landesweit 1.001 Menschen ab 18 Jahren.24 Prozent der Befragten antworteten, dass Yoon seine Arbeit gut mache. 66 Prozent sprachen dagegen von einer schlechten Arbeit.Der Anteil der Befragten, die Yoons Amtsführung positiv bewerten, ist nach 53 Prozent in der zweiten Juniwoche über einen Monat lang gesunken. In der vergangenen Woche war mit 28 Prozent erstmals die 30-Prozent-Marke unterschritten worden. Danach rutschte der Zustimmungswert innerhalb einer Woche um weitere vier Prozentpunkte ab.Der aktuelle Zustimmungswert entspricht nur der Hälfte des Stimmenanteils, den Yoon bei der Präsidentschaftswahl im März erreicht hatte. Er hatte damals mit 48,6 Prozent der Stimmen gesiegt.23 Prozent der Befragten, die Yoons Amtsführung negativ bewerteten, nannten als Grund Personalangelegenheiten. Zehn Prozent begründeten ihre negative Meinung mit dem Mangel an Erfahrung und Eignung sowie Unfähigkeit. Acht Prozent verwiesen darauf, dass er selbstherrlich und einseitig agiere. Sieben Prozent nannten eine ungenügende Kommunikation als Grund.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozent.