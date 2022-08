Ernennung von Joo Ho-young zum Krisenchef der Regierungspartei gebilligt

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat die Ernennung des Abgeordneten Joo Ho-young zum Krisenchef gebilligt.Der Antrag wurde bei einem virtuellen Abgeordnetentreffen der PPP am Dienstagnachmittag genehmigt.Zuvor hatte der kommissarische Parteichef und Fraktionsführer Kweon Seong-dong den fünfmal gewählten Parlamentarier als Krisenchef vorgeschlagen.Die Regierungspartei hatte bei einer Sitzung des Nationalkomitees am Dienstagvormittag die Änderung der Parteisatzung abgeschlossen, um einen Übergang zur Führung durch ein Krisenkomitee zu ermöglichen.Das Krisenkomitee unter Joo will möglichst schnell die Wahl der Mitglieder beenden, damit das Gremium noch diese Woche seine Arbeit aufnehmen kann. Dann wird die Rückkehr des Parteivorsitzenden Lee Jun-seok de facto unmöglich sein.Die Regierungspartei hatte Lees Parteimitgliedschaft für sechs Monate ausgesetzt, weil er wegen des Vorwurfs der Annahme einer sexuellen Dienstleistung dem Ruf der Partei geschadet habe. Dieser hatte die Absicht mitgeteilt, eine vorläufige Verfügung zur Aussetzung der Wirksamkeit zu beantragen, sobald die Ernennung eines Krisenchefs beschlossen wird.