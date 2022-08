Behörden wollen gezielte Eindämmung von Covid-19 in Pflegeeinrichtungen verstärken

Photo : YONHAP News

Die Behörden wollen ihre Bemühungen um eine gezielte Eindämmung von Covid-19 in Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko, darunter Pflegeeinrichtungen, intensivieren.Entsprechendes kündigte Vizegesundheitsminister Lee Ki-il am Mittwoch an.Als Hintergrund für den Beschluss machte Lee darauf aufmerksam, dass es in den letzten vier Wochen 116 Clusterausbrüche mit knapp 2.500 Infizierten allein in Pflegekliniken und -einrichtungen gegeben habe.Lee sagte auch, dass sich der Anteil der Menschen mit Depressionsrisiko nach dem Pandemie-Ausbruch verglichen mit der Vor-Corona-Zeit verfünffacht habe. Der Anteil der Menschen, die an Selbstmord denken, habe sich verdreifacht. Daher wolle man eine maßgeschneiderte Unterstützung verstärken.Lee wies darauf hin, dass die Zahl der neu bestätigten Infektionsfälle heute mit Stand 0 Uhr die 150.000er-Marke durchbrochen habe und dass die Zahl der kritisch kranken Patienten 400 übertroffen habe. Die Behörde rechne damit, dass es noch im August zu etwa 200.000 Neuinfektionen am Tag kommen werde.