Kospi in Seoul schließt etwas fester

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Seoul hat am Freitag etwas fester geschlossen.Der Hauptindex rückte um 0,16 Prozent auf 2.527,94 Zähler vor.Nach wie vor gebe es an der Börse Sorgen wegen des Tempos der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die US-Verbraucherpreise im Juli waren weniger stark gestiegen als erwartet, was als Anzeichen dafür gewertet worden sei, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe.Dennoch gebe es am Markt Unsicherheit, wie stark die Fed die Zinsen im September anheben werde. Allgemein werde eine Anhebung um 0,75 Prozentpunkte erwartet.Die Inflationsdaten hätten dazu beigetragen, das schlimmste Szenario abzuwenden, dass nämlich die Inflation nicht gezügelt wurde und damit noch kräftigere Zinserhöhungen nötig würden, was die Nachfrage schwächen und zu einer langen Rezession führen würde, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.