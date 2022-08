Präsident Yoon präsentiert „kühnen Plan“ für Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat einen „kühnen Plan“ vorgeschlagen, der bei einer Denuklearisierung Nordkoreas für eine bessere Wirtschaft und den Lebensgrundlagen in dem Nachbarland sorgen soll.Die Denuklearisierung Nordkoreas sei unerlässlich für einen nachhaltigen Frieden auf der koreanischen Halbinsel, in Nordostasien und in der Welt, sagte Yoon in seiner Rede bei einer Zeremonie zum 77. Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas am Montag am Sitz des Präsidialamtes in Seoul.Als konkrete Maßnahmen des kühnen Plans nannte Yoon ein Programm für massive Lebensmittellieferungen an Nordkorea, ein Projekt zur Modernisierung der Häfen und Flughäfen für den internationalen Handel sowie Pläne für internationale Investitionen und Finanzhilfen.Gegenüber Japan forderte Yoon, auf der Grundlage des Geistes der gemeinsamen Erklärung des südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung und des japanischen Premierministers Keizo Obuchi vom Jahr 1998 auf dem Weg zukunftsorientierter Beziehungen zu schreiten.Korea habe sich in der Vergangenheit von der politischen Herrschaft Japans befreien müssen, um seine Freiheit wiederzuerlangen. Japan sei nun ein Nachbar, mit dem Korea gegen bestehende Herausforderungen kooperieren müsse, durch die die Freiheit der Weltbürger bedroht werde, sagte Yoon.