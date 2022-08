US-Außenministerium wegen Nuklearzusammenarbeit zwischen Nordkorea und Iran besorgt

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat sich über jede Form der Nuklearzusammenarbeit zwischen Nordkorea und Iran besorgt gezeigt.Beide Länder seien hinsichtlich der Weitergabe von Atomwaffen die akuteste Bedrohung, sagte Amtssprecher Ned Price am Dienstag.Auch hätten beide Staaten in der Vergangenheit internationale Normen verletzt, die USA hätten Informationen zur möglichen Nuklearzusammenarbeit zwischen Nordkorea und Iran veröffentlicht, hieß es weiter.Das nordkoreanische Regime betreibe offenkundig ein Atomprogramm und Iran sei ein Regime, das sein Atomprogramm in einer Weise voranbringe, die für die USA besorgniserregend sei.Jede Form der Zusammenarbeit zwischen zwei Ländern, die immer wieder und schamlos Resolutionen des Weltsicherheitsrats und internationale Normen missachtet hätten, die sich in ihrer Region und in der Welt bösartig verhielten, stelle für die USA selbstverständlich eine Sorge dar, führte der Sprecher weiter aus.Beobachter hegen seit längerem den Verdacht, dass Nordkorea Massenvernichtungswaffen und zugehörige Technologien, darunter auch zu seinem Kernwaffenprogramm, in Länder wie Iran exportiert.