Nordkorea feuert zwei Marschflugkörper ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am 17. August, dem 100. Tag von Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol im Amt, zwei Marschflugkörper abgefeuert.Der Start erfolgte zwei Tage nachdem Yoon in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag einen „kühnen Plan“ für Gegenleistungen für eine Denuklearisierung Nordkoreas vorgelegt hatte. Dies wird als Protest gegen eine kürzlich begonnene Übung im Vorfeld der gemeinsamen Militärübung Südkoreas und der USA „Ulchi Freedom Shield“ betrachtet.Ein südkoreanischer Militärvertreter teilte mit, es sei entdeckt worden, dass Nordkorea am frühen Mittwochmorgen zwei Marschflugkörper von Onchon in der Provinz Süd-Pyongan aus ins Westmeer geschossen habe.Die Militärbehörden Südkoreas und der USA analysieren derzeit die technischen Daten.Der Start erfolgte etwa zwei Monate nach dem letzten Start ballistischer Raketen am 5. Juni. Es stellt den vierten Raketenstart Nordkoreas seit dem Amtsantritt der Yoon Suk Yeol-Regierung dar und den zweiten Start von Marschflugkörpern in diesem Jahr. Zuletzt war ein solcher Start im Januar erfolgt.Der Start eines Marschflugkörpers durch Nordkorea stellt anders als im Falle ballistischer Raketen keinen Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar. Marschflugkörper stellen jedoch wegen der Fähigkeit, weit entfernte Ziele genau zu treffen, eine große Bedrohung dar.Nordkorea hatte bekannt gegeben, dass es zwei Arten Marschflugkörper entwickelt habe, und diese bei einer Ausstellung zur Verteidigungswissenschaft und einer Militärparade präsentiert. Auch waren Testergebnisse bekannt gemacht worden.