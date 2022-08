Autonome Taxis ohne Fahrer sollen bald unterwegs sein

Photo : YONHAP News

Möglicherweise ab dem zweiten Halbjahr dieses Jahres können autonome Taxis mit oder ohne Fahrer in für die Erprobung ausgewählten Zonen im Einsatz sein.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass es heute in seinem Internetauftritt bekannt gegeben habe, wie dies beantragt werden kann.Derzeit bieten neun Unternehmen in sechs der 14 Zonen für Probefahrten entsprechende Dienstleistungen mit einer begrenzten Transportlizenz für bestimmte Strecken an. Künftig werden Fahrten nicht nur auf solchen Strecken, sondern innerhalb der gesamten Zone ermöglicht.