Bill Gates fordert von Südkorea Rolle angesichts Fähigkeit zur Impfstoffproduktion

Photo : YONHAP News

Microsoft-Gründer Bill Gates hat am Mittwoch seinen dreitägigen Besuch in Südkorea beendet.Vor seiner Abreise hatte der Co-Vorsitzende der Bill und Melinda Gates-Stiftung KBS ein Exklusivinterview gegeben.Gates hatte während seines ersten Südkorea-Besuchs seit 2013 wiederholt die Bereitschaft erklärt, in Kooperation mit Südkorea die Menschheit vor Infektionskrankheiten zu retten.Als größten Grund dafür nannte er im Interview mit KBS die Fähigkeit Südkoreas zur Impfstoffentwicklung und -herstellung.Korea habe gezeigt, dass es beim Impfstoffdesign und der -herstellung über große Fähigkeiten verfüge. Es werde nicht das einzige Land sein, aber eines, das sehr stark helfen werde.Gates gab zudem der Eindämmung der Corona-Krise in Südkorea gute Noten. Er erwartete, dass Südkorea nicht in eine so schlechte Situation wie in den USA geraten werde, obwohl die Infektionszahlen in letzter Zeit steigend seien.Die Fähigkeit, Fälle zu finden und Infektionsketten zu stoppen, sei mit einem ziemlich schnellen Handeln verbunden, so Gates.Südkorea, das über einen beachtlichen wirtschaftlichen Entwicklungsstand verfüge, müsse eine Rolle auf bestimmtem Niveau spielen, während die Welt durch den langen Corona-Tunnel gehe, forderte Gates.Er sagte, wenn man sich die Geschichte Südkoreas anschaue, die so erfolgreich gewesen sei, dann sei das Zurückgeben von 0,3 Prozent machbar und dies könne eine enorme Wirkung haben.