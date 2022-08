Südkoreas Luftwaffe nimmt erstmals an multinationaler Übung Pitch Black teil

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Luftwaffe wird erstmals an der multinationalen Militärübung Pitch Black in Australien teilnehmen.Die Luftwaffe gab bekannt, dass ein Geschwader aus sechs KF-16-Kampfjets heute losfliegen werde, um an der Pitch Black 2022 teilzunehmen.Auch ein Mehrzweck-Tank- und Transportflugzeug vom Typ KC-330 und 130 Soldaten werden daran teilnehmen.Die KF-16-Jets werden nach einem Zwischenstopp auf dem internationalen Flughafen Clark auf den Philippinen am Freitag auf dem australischen Stützpunkt Darwin eintreffen.Die südkoreanische Luftwaffe war auf Vorschlag Australiens seit 2010 fünfmal als Beobachter bei der Übung anwesend gewesen.Die Übung Pitch Black 2022 findet vom 29. August bis 7. September auf den Luftwaffenstützpunkten Darwin und Amberley statt.Die südkoreanische Luftwaffe will dabei bei verschiedenen Übungen ihre Fähigkeiten für gemeinsame Gefechte überprüfen.