Außenministerium bittet Oberstes Gericht um Berücksichtigung diplomatischer Bemühungen in Frage der Zwangsarbeit

Wie erst jetzt bestätigt wurde, hat das Außenministerium in einem Ende Juli vorgelegten Meinungspapier zur Frage der Entschädigung von Opfern der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit den Obersten Gerichtshof gebeten, diplomatische Bemühungen der Regierung zu berücksichtigen.Eine Bürgergruppe zur Klärung der Wahrheit um die Zwangsrekrutierung veröffentlichte am Donnerstag den Inhalt des Meinungspapiers, das am 26. Juli eingereicht worden war.Das Außenministerium schrieb, die Regierung setze enge diplomatische Konsultationen auf jeder Ebene, darunter Außenministertreffen, fort, um in der Angelegenheit der Zwangsrekrutierung baldigst eine vernünftige Lösung zu finden, die im gemeinsamen Interesse Südkoreas und Japans sei.Die Regierung habe ein öffentlich-privates Beratungsgremium aus Experten aus verschiedenen Kreisen gebildet und bisher zwei Sitzungen abgehalten. Sie sammele verschiedene Meinungen, um nach einer vernünftigen Lösung zu suchen, die die Position der Kläger widerspiegele, hieß es darin.Die Bürgergruppe erklärte, dass Vertreter der Gläubiger (Opfer) und Organisationen zu deren Unterstützung nicht an den Treffen des Beratungsgremiums teilgenommen hätten. Das Außenministerium habe dies nicht erwähnt und die Berücksichtigung der Bemühungen gefordert, was zur Verzerrung der Tatsache führen könne.