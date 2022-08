Photo : KBS News

Auf einer Schweinefarm in Yanggu in der Provinz Gangwon ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) ausgebrochen.Laut dem Labor für Tierhygiene der Provinz Gangwon wurde am Donnerstag gegen 12 Uhr in dem Betrieb das ASP-Virus bestätigt.Die dort gezüchteten 5.600 Schweine müssen daher gekeult werden. Es ist der erste ASP-Fall in einem Schweinebetrieb in Gangwon seit drei Monaten. Zuletzt war im Mai in Hongcheon ein Ausbruch der ASP bestätigt worden.