Seoul äußert gegenüber Washington Besorgnis über E-Auto-Subventionen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat den USA Bedenken darüber geäußert, dass Elektroautos aus Südkorea von den E-Auto-Subventionen der US-Regierung gemäß einem neuen Gesetz ausgenommen sind.Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Donnerstag Reportern, dass die im Inflation Reduction Act vorgesehene Reform der E-Auto-Subventionen sowohl gegen das im US-koreanischen Freihandelsabkommen festgelegte Prinzip der Inländerbehandlung als auch gegen das Meistbegünstigungsprinzip der Regeln der Welthandelsorganisation verstoßen könnte. Seoul teile der US-Seite über verschiedene Kanäle seine Besorgnis mit.US-Präsident Joe Biden hatte am 16. August das Gesetz zur Reduzierung der Inflation unterzeichnet, nach dem lediglich für die in den USA hergestellten Elektrofahrzeuge Kaufsubventionen gewährt werden. Demnach können die von der südkoreanischen Hyundai Motor Group angebotenen Elektroautos nicht von der Steuergutschrift profitieren, weil sie nicht in den USA gefertigt werden.