Außenminister Park trifft neue UN-Sonderbeauftragte für Menschenrechte in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat die neue UN-Sonderbeauftragte für Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, zu einem Gespräch empfangen.Park sagte bei dem Treffen in Seoul am Mittwoch, dass die südkoreanische Regierung über die Menschenrechtssituation in Nordkorea tief besorgt sei.Südkorea wolle mit den Vereinten Nationen in dieser Angelegenheit eng zusammenarbeiten.Südkoreas neue Sondergesandte für Menschenrechte in Nordkorea, Lee Shin-hwa, war bei dem Treffen ebenfalls anwesend.Park wies darauf hin, dass Lees Ernennung im letzten Monat Ausdruck von Bemühungen der Regierung sei, bei der Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea eine führende Rolle zu spielen. Er sehe einer guten Zusammenarbeit zwischen Lee und Salmón entgegen.Salmón bedankte sich bei Südkorea für die Unterstützung der Vereinten Nationen und der Sonderbeauftragten. Sie äußerte ihre Zuversicht, dass beide Seiten Synergieeffekte erzielen könnten, um die Menschenrechtssituation zu verbessern.Die frühere Jura-Professorin an der Päpstlichen Katholischen Universität von Peru in Lima hat ihre dreijährige Amtszeit am 1. August begonnen.Im Oktober wird sie bei der UN-Generalversammlung ihren ersten Bericht zur Menschenrechtslage in Nordkorea einreichen.