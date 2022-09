Nordkorea dementiert Lieferung von Waffen und Munition an Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Angaben der US-Regierung zurückgewiesen, nach denen das Land eine große Menge an Waffen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg an Russland verkauft habe.Nordkorea habe niemals Waffen oder Munition nach Russland exportiert und plane dies auch künftig nicht, hieß es in einer Stellungnahme des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums, die von der Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag übermittelt wurde.Die USA und andere feindselige Kräfte verbreiteten Gerüchte über einen Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland und sprächen von einem Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Die Verbreitung haltloser Gerüchte durch die USA bezwecke die Rufschädigung Nordkoreas, hieß es.Anfang September war in US-Medien unter Berufung auf Informationen aus Regierungskreisen berichtet worden, dass Russland Millionen von Granaten und Raketen von Nordkorea kaufe, um diese in seinem Krieg gegen die Ukraine einzusetzen.