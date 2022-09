Wirtschaft Südkoreas Rentenkasse und Zentralbank erwägen Währungsswap

Die Nationale Rentenkasse (NPS) und die Zentralbank Südkoreas werden voraussichtlich angesichts der starken Abwertung des Won gegenüber dem US-Dollar einen Währungsswap abschließen.



Nach Angaben eines Beamten des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt am Mittwoch erwägt der Rentenservice, mit der Bank of Korea (BOK) einen Währungsswap-Vertrag abzuschließen.



Damit soll zur Stabilisierung des Wechselkurses beigetragen werden, weil nach Auffassung einiger Experten zunehmende Investitionen des NPS im Ausland die Abwertung der Landeswährung befördern.



Sollte der Abschluss zustande kommen, kann der NPS für seine auf Won lautenden Vermögenswerte US-Dollar von der Notenbank erhalten, um damit im Ausland zu investieren.



Beide Einrichtungen führen derzeit interne Verfahren für eine Vertragsschließung durch. Der Zeitpunkt für die Unterzeichnung wird voraussichtlich mit Rücksicht auf die Situation am Devisenmarkt festgelegt.



Der letzte Währungsswap zwischen dem NPS und der BOK war im Jahr 2008 beendet worden.