Pentagon hält trotz Nordkoreas Dementierung an Angaben über Waffenhandel mit Russland fest

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hält an seiner früheren Position fest, dass sich Russland für den Munitionskauf an Nordkorea gewandt habe.Entsprechendes äußerte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse, nachdem Nordkorea US-Angaben über dessen Lieferung von Waffen und Munition an Russland dementiert hatte.Man stehe zu den Informationen, die man zuvor bereitgestellt habe, sagte der Sprecher. Es gebe keine weitere Information hierzu.Ryder hatte am 6. September vor der Presse gesagt, es gebe Anzeichen, nach denen Russland bei Nordkorea wegen Munition angefragt habe.John Kirby, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrats für strategische Kommunikation, hatte dies damals bestätigt. Es gebe Hinweise darauf, dass sich Russland in einem Kaufprozess befinde. Es könnte sich um Millionen Raketen und Artilleriegeschosse handeln, hatte er gesagt.Nordkorea hatte in einer Stellungnahme des Verteidigungsministeriums am Donnerstag betont, das Land habe niemals Waffen oder Munition nach Russland exportiert und plane dies auch künftig nicht.