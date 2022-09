Seoul fordert Nordkorea zu Stopp von Abriss südkoreanischer Anlagen am Gebirge Geumgang auf

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Nordkorea aufgefordert, den Abriss südkoreanischer Einrichtungen in der Touristenregion Gebirge Geumgang (Kumkang-san) zu stoppen.Die entsprechende Forderung unterbreitete die stellvertretende Sprecherin Lee Hyo-jung heute in Bezug auf einen Bericht des US-Auslandssenders Voice of America (VOA), dass Nordkorea das Kumkangsan Kulturzentrum abgerissen habe.Das Ressort sei informiert, dass es in letzter Zeit Anzeichen für eine weitere Entfernung des Pavillons Onjong, des Büros von Hyundai Asan und des Kumkangsan Kulturzentrums gebe, nachdem seit März 2022 Anzeichen für den Abriss des Hotels Haegumgang und des dortigen Golfplatzes beobachtet worden seien, hieß es.Die Regierung mache deutlich, dass Nordkoreas Akt einen eindeutigen Verstoß gegen die innerkoreanischen Vereinbarungen und eine illegale Verletzung des Vermögensrechts der Südkoreaner darstelle, und dass alle Verantwortung dafür bei Nordkorea liege. Nordkorea sollte umgehend seine einseitigen Handlungen stoppen. Man fordere, einen Weg zur Problemlösung durch Dialog zu beschreiten, sagte sie weiter.Das südkoreanische Vereinigungsministerium hatte im April versucht, Nordkorea die entsprechende Regierungsposition über das innerkoreanische Verbindungsbüro mündlich mitzuteilen. Nordkorea hatte jedoch nicht darauf reagiert.