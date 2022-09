Politik Lokale Verwaltungen wollen Aufnahme von Festungen und Stadtmauer von Joseon in UNESCO-Welterbeliste anstreben

Die Provinz Gyeonggi, die Stadt Seoul und die Stadt Goyang wollen sich für eine gemeinsame Aufnahme der Festung Bukhansanseong, der Festung Tangchundaeseong und der Stadtmauer von Seoul, Hanyangdoseong, in die Welterbeliste der UNESCO einsetzen.



Gemeinsam ist ihnen ein hoher Wert als Stadtmauer der Hauptstadt der Joseon-Zeit, Hanyang.



Die lokalen Regierungen planen ein erstes internationales Symposium dazu und wollen im November bei der Behörde für Kulturerbe beantragen, die Festungen und die Stadtmauer aus der Joseon-Zeit auf die Vorzugsliste zur Anerkennung als Welterbe zu setzen.



Die Provinz Gyeonggi veranstaltet gemeinsam mit Seoul und Goyang am 30. September in Seoul ein internationales Symposium zum Thema „System zur Hauptstadtverteidigung und militärisches Erbe“. Ziel ist es, auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen, die Stadtmauer Hanyangdoseong, deren Hinterland Bukhansanseong sowie die zwischen beiden Gebieten liegende und sie miteinander verbindende Festung Tangchundaeseong als Welterbe anzuerkennen.



Dabei wird über die jüngst auf dem Gebiet Welterbe angenommenen internationalen Normen wie die Richtlinien des Internationalen Rats für Denkmalpflege (ICOMOS) zu Verteidigungsanlagen und dem militärischen Erbe sowie internationale Trends in Bezug auf das militärische Erbe diskutiert.