Regierungslager und Opposition streiten weiter über Yoons umstrittene Bemerkungen

Photo : KBS News

Das Präsidialamt hat angesichts der umstrittenen Bemerkungen von Präsident Yoon Suk Yeol während seines jüngsten Besuchs in New York die Position bekräftigt, dass ein vulgärer Ausdruck nicht den Kern der Kontroverse darüber darstelle.Das Wesentliche sei die Darstellung der Tatsache, dass eine das Bündnisland herabsetzende Äußerung gemacht worden sei. Sollte es bei der Kontroverse um den vulgären Ausdruck gehen, habe der Präsident keinen Grund, damit zu zögern, Bedauern zu äußern.Die regierende Partei Macht des Volks hielt mit dem Präsidialamt Schritt und warf der Minjoo-Partei Koreas vor, für ihre politischen Interessen die nationalen Interessen zu verletzen.Die Minjoo-Partei forderte ihrerseits das Regierungslager auf, nicht mehr mit kindischen Manipulationen die Bürger zu belügen, sondern sich endlich zu entschuldigen.Fraktionschef Park Hong-keun warf dem Regierungslager vor, eine weitere Tatsachenverdrehung vorzunehmen und von einer Allianz zwischen dem Fraktionschef der Oppositionspartei und einer Medienanstalt zu sprechen, weil die diplomatische Blamage mit Lügen nicht vertuscht worden sei.Die Minjoo-Partei reichte am Dienstag einen Antrag auf die Entlassung von Außenminister Park Jin ein, um ihn für das diplomatische Desaster zur Verantwortung zu ziehen.Ein solcher Antrag kann gebilligt werden, sollte die Hälfte der Abgeordneten dafür stimmen. Die Minjoo-Partei verfügt über 169 der 300 Parlamentssitze. Jedoch kann der Präsident ein Veto einlegen, selbst wenn die Nationalversammlung den Entlassungsantrag verabschiedet.