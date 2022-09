Südkoreas Ministerpräsident trifft heute Japans Premierminister

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo kommt heute in Tokio am Rande des Staatsbegräbnisses des früheren japanischen Premierministers Abe Shinzo mit Premierminister Fumio Kishida zusammen.Es wird mit einem Meinungsaustausch über Maßnahmen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen sowie anstehende bilaterale Angelegenheiten gerechnet.Han sagte letzte Woche im Hinblick auf das Treffen gegenüber Reporten, er werde die Botschaft übermitteln, dass man auf gute Beziehungen in der Zukunft hoffe. Zu Verhandlungen über wichtige Angelegenheiten werde es aber voraussichtlich nicht kommen.Han wird auch mit Kishidas Amtsvorgänger Yoshihide Suga und dem rumänischen Ministerpräsidenten Nicolae Ciucă zusammenkommen.Han traf sich gestern mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris und verwies auf die Bedenken koreanischer Unternehmen in Bezug auf das US-Gesetz Inflation Reduction Act. Er nahm außerdem am Staatsbegräbnis von Abe teil.