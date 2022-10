NHK: Nordkoreanische Rakete überflog offenbar Japan

Photo : KBS News

Eine von Nordkorea am Dienstagmorgen abgefeuerte Rakete hat offenbar Japan überflogen.Das berichtete NHK, Japans öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft, am Dienstag.Die Regierung habe demnach die Einwohner der Insel Hokkaido ganz im Norden und der Präfektur Aomori im Nordosten aufgefordert, Schutz vor der Rakete zu suchen.Auch seien die Einwohner der Gebiete angewiesen worden, sich verdächtigen Materialien am Boden nicht zu nähern. Stattdessen sollte ein Fund direkt der Polizei oder Feuerwehr gemeldet werden.Südkoreas Vereinigter Generalstab berichtete von einem Geschoss, das Nordkorea in östliche Richtung abgefeuert habe. Details zu dem Abschuss würden noch in Erfahrung gebracht.