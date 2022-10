Japans Premier hofft auf enge Kommunikation mit Südkorea im Sicherheitsbereich

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Fumio Kishida hat die Absicht geäußert, in Sicherheitsfragen eng mit Südkorea zu kommunizieren.Nach Angaben aus dem Büro des Premierministers am Mittwoch machte Kishida die entsprechende Äußerung im Anschluss an ein Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden über Nordkoreas Raketenstart am Vorabend.Er habe jüngst am Rande der UN-Generalversammlung mit Präsident Yoon Suk Yeol über Angelegenheiten zwischen Südkorea und Japan gesprochen. Er möchte auf der Grundlage der Freundschaftsbeziehungen, die seit dem Abschluss des bilateralen Abkommens über Ansprüche von 1965 aufgebaut worden seien, nach einer zukunftsorientierten Entwicklung streben. Die Regierungschefs (beider Länder) hätten darin übereingestimmt, verschiedene Konsultationen zwischen den für Diplomatie zuständigen Behörden zu fördern, sagte Kishida.Er möchte unter anderem im Bereich der Sicherheitsgewährleistung eine enge Kommunikation anstreben, weil dieser mit dem Leben und dem Alltagsleben der Bürger zusammenhänge, hieß es weiter.