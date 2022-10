Generalstabschef trifft Kommandeur des Indopazifischen Kommandos der USA

Photo : YONHAP News

Kim Seung-kyum, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, hat am Mittwoch in Seoul John C. Aquilino, Kommandeur des Indopazifischen Kommandos der USA, empfangen.Laut dem JCS diskutierten beide Militärs über die Sicherheitslage in der Region, einschließlich der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen und Atomwaffen, sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Kooperation.Kim und Aquilino betonten, dass die nacheinander erfolgten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea eine große Bedrohung für das Sicherheitsumfeld sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch in der Region darstellten. Je stärker Nordkorea provoziere, desto stärker würden das Bündnis Südkoreas und der USA sowie die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft. Die Umsetzungsfähigkeit der erweiterten Abschreckung der USA werde sich verbessern.Laut dem JCS sagte Kim, es sei von Bedeutung, die solide bilaterale Allianz und die feste gemeinsame Verteidigungsbereitschaft aufrechtzuerhalten. Er habe um das Interesse und die Unterstützung des Indopazifischen Kommandos gebeten, damit strategische Ressourcen der USA bei Bedarf schnellstmöglich auf die koreanische Halbinsel verlegt werden könnten.