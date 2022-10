Experte: Won-Dollar-Wechselkurs könnte noch dieses Jahr 1.500 Won übertreffen

Photo : YONHAP News

Ein US-Dollar könnte nach Einschätzung eines Experten noch im laufenden Jahr auf 1.500 Won steigen.Die Wahrscheinlichkeit für eine neue Devisenkrise in Asien sei jedoch gering.Die entsprechende Einschätzung teilte Tai Hui, Chefmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, bei einem Webinar am Donnerstag mit, das vom in Seoul ansässigen Institute for Global Economics veranstaltet wurde.Die Möglichkeit, dass der Won-Dollar-Wechselkurs binnen Jahresfrist die 1.500-Won-Schwelle durchbrechen werde, bleibe bestehen, sagte Hui.Die Rezessionsgefahr in großen Volkswirtschaften wie den USA, europäischen Ländern und Großbritannien könnte ebenfalls exportorientierte Nationen wie Südkorea belasten, so der Stratege.Es sei wahr, dass die starke Abwertung asiatischer Währungen in letzter Zeit eine Belastung für die Unternehmen und Finanzinstitute der betroffenen Länder darstelle. Jedoch gehe er nicht davon aus, dass Asien eine zweite Devisenkrise erleben werde, hieß es weiter.