Präsident Yoon und Japans Premier Kishida verurteilen Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida haben Nordkoreas jüngste Raketenstarts verurteilt.Beide tauschten sich am Donnerstag telefonisch über die jüngsten Entwicklungen aus. Sie vereinbarten eine Zusammenarbeit für eine strenge Reaktion auf die Testserie.In einer schriftlichen Mitteilung des südkoreanischen Präsidialamtes hieß es im Anschluss an das Gespräch, dass dieses ab 17.35 Uhr stattgefunden und 25 Minuten lang gedauert habe.Die Raketenstarts seien von Yoon und Kishida als schwere Provokation und Bedrohung für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel, in Nordostasien und der Welt verurteilt worden.Beide seien sich einig gewesen, dass eine deutliche Botschaft an Nordkorea ausgesandt werden müsse, wonach das Land seine rücksichtslosen Provokationen stoppen müsse und solche Aktionen Konsequenzen hätten.Künftig wollten beide Seiten häufig miteinander über verschiedene Themen sprechen, darunter auch die regionale Sicherheit.Nordkorea hatte am Donnerstag nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea zwei ballistische Kurzstrecken abgefeuert. Es war der sechste Raketenstart innerhalb von 12 Tagen. Zwei Tage davor hatte das Land eine Mittelstreckenrakete über Japan fliegen lassen.