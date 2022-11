Nordkoreas Staatsmedien veröffentlichen Fotos von Kim Jong-uns Tochter

Photo : YONHAP News

Das nordkoreanische Staatsfernsehen KCTV hat den zweiten Tag in Folge Fotos einer Tochter von Machthaber Kim Jong-un veröffentlicht.KCTV berichtete am Sonntag, wie Kim und seine Tochter den Start der ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) vom Typ Hwasong-17 am letzten Freitag vor Ort verfolgt hätten.Es wurden mehrere Fotos veröffentlicht, die im Zuge der ersten Berichterstattung über den Test am Samstag nicht veröffentlicht worden waren.Eine Aufnahme zeigt Kim, wie er seine Tochter von hinten umarmte, während er den ICBM-Start auf einem Bildschirm beobachtete. Auf einem anderen Foto ist zu sehen, wie Kim beim Jubel einen Arm seiner Tochter hält. Ein anderes Foto zeigt Kim im Gehen neben seiner Tochter und seiner Frau Ri Sol-ju.Wie verlautete, wurde Kim in den Jahren 2010, 2013 und 2017 Vater. Die diesmal gezeigte Tochter wird als sein zweites Kind Kim Ju-ae vermutet, das im Jahr 2013 geboren wurde.Hinter der Veröffentlichung der Fotos von Kims Tochter durch das Staatsfernsehen wird die Absicht vermutet, die Hwasong-17 als strategische Waffe darstellen zu wollen, die betriebssicher ist und die Sicherheit der kommenden Generationen gewährleistet. Nach außen hin sollte offenbar ein Kontrapunkt zum Image als Diktator gesetzt werden, der für die Menschenrechtsprobleme in Nordkorea verantwortlich ist und sich für die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen einsetzt.