Innerkoreanisches COP 27 zeigte laut Pjöngjang Durchsetzungswillen der Entwicklungsländer gegenüber USA

Die kürzlich in Ägypten stattgefundene 27. UN-Klimakonferenz (COP 27) hat nach Einschätzung von Pjöngjang den Willen der Entwicklungsländer gezeigt, gegenüber den USA ihr Existenzrecht zu behaupten.



Die entsprechende Meinung wurde in einem Beitrag im Namen von Ri Song-il, einem Mitglied des Korea-Afrika-Vereins, geäußert, den das nordkoreanische Außenministerium heute in seinem Internetauftritt veröffentlichte.



In Bezug auf die COP 27 schrieb er, was besonders auffällig gewesen sei, sei die eindeutige Demonstration des Willens der Entwicklungsländer gewesen, hypokritische und doppelmoralische Handlungen der Vereinigten Staaten und des Westens nicht mehr dulden zu wollen. Diese Handlungen würden zu einem grundlegenden Hindernis bei der Bewältigung der Klimakrise.



Dabei wurden die Behauptungen afrikanischer Staaten aufgezählt, dass die Industrieländer große Verantwortung für den Klimawandel hätten. Das beweise deutlich, dass sich die Heuchelei und Betrügerei der USA und des Westens nicht mehr durchsetzten.



Bei der COP 27 wurde ein Fonds zum Ausgleich von Verlusten und Schäden in Entwicklungsländern infolge von Klimakatastrophen beschlossen.