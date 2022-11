Südkorea arbeitet an Jammer gegen nordkoreanische Drohnen

Photo : YONHAP News

Südkorea will einen eigenen Störsender entwickeln, um nordkoreanischen Drohnen entgegenzuwirken.Die Behörde für Wehrbeschaffung DAPA teilte am Dienstag mit, dass ein Projekt zur Entwicklung eines Systems zur Reaktion auf Kleindrohnen (Block-I) unter Federführung des Verteidigungsunternehmens LIG Nex1 ab diesem Monat bis Januar 2026 durchgeführt werde. Hierfür würden etwa 24,4 Milliarden Won (18 Millionen Dollar) eingesetzt.Ein Jammer, Störsender, dient dazu, Kommunikations- oder Radarsysteme zu stören, einzuschränken oder zu schwächen. Er ist ein Gerät zur elektronischen Kriegsführung und stört mittels Lärm oder Störfrequenzen den Empfang von Radiowellen.Das System zur Reaktion auf Kleindrohnen soll an vorderster Front eingesetzt werden und nordkoreanische Drohnen mit einer „Soft-Kill“-Methode daran hindern, in den südkoreanischen Luftraum einzutreten. Soft Kill steht dafür, ohne physische Zerstörung feindliche Waffen unschädlich zu machen.